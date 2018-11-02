الأردني ماجد الزواهرة يرحل مبكرا

توفي اللفنان الأردني ماجد الزواهرة، عقب تعرضة لأزمة قلبية مفاجئة، عن عمر ناهز 45 عامًا.

وأعلن حسين الخطيب، نقيب الفنانين الأردنيين، وفاة الزواهرة، قائلاً: (أنعى إليكم الزميل والصديق ماجد زواهرة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء اليوم، وخالص العزاء لعائلته وعشيرة الزواهرة والزملاء، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون).

فيما نعت وزارة الثقافة الفنان الأردنية الفنان الراحل من خلال بيان لها، جاء فيه: (فقدان الزواهرة وهو في ريعان الشباب، وفي بدايات عطائه الفنى خسارة للدراما الأردنية التي تسعى من خلال الطاقات الشبابية إلى النهوض من جديد فى انطلاقة تقدم الحكاية الأردنية التي اجتذبت الجمهور العربى في وقت مضى).

وتميز الفنان الراحل بأدواره فى المسلسلات البدوية، شأنه شأن والده الفنان الراحل محمد الزواهرة الذي قدمه للوسط الفني من خلال عدد من الأعمال الفنية والدرامية المشتركة.

وعرف الزواهرة من خلال عدد من الأعمال الفنية التى شارك فيها، منها (صقور لا تلهث)، كن صديقى، نهيل، إضافة إلى مسلسل (الطوفان)، وهو زوج الإعلامية عالية إدري