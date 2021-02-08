رحيل المخرجة مفيدة التلاتلي مكتشفة هند صبري وهذا ما قالته الأخيرة عنها

توفيت يوم أمس الأحد الـ7 من فبراير المخرجة السينمائية ووزيرة الثقافة السابقة في تونس مفيدة التلاتلي عن عمر ناهز الـ74 عامًا، وكان أول إخراج لها في عام 1994 فيلم "صمت القصور" وهو الفيلم الذي فاز بجائزة الكاميرا الذهبية في مهرجان كان السينمائي، وأيضًا الذي اكتشفت فيه الفنانة هند صبري.

وعبّرت هند صبري عن حزنها على وفاة الراحلة التلاتلي وكتبت: "المرأة التي غيّرت حياتي رحلت اليوم..المرأة الّتي اكتشفتني ورأت ما لم يره غيرها، رحلت اليوم وطوت صفحة لم أكن جاهزة لطيّها. المرأة، الأمّ، الصّوت الرنّان، الإحساس المرهف الّذي اتعبها وجعلها تصنع روائع سينمائية في نفس الوقت.."

وتابعت: "إحساس بحثت عنه كثيراً ولم أرَ له مثيلا لا قبلها ولا بعدها.. حضن دافئ احتواني و أنا طفلة خائفة من عالم جديد.حضن يلمس القلب، بشهادة كلّ من إقترب منها أو عمل معها..إبتسامة تخفي حزنا عميقا غامضًا رغم الحمرة الّتي لا تفارق شفاهها..عينان لم أرى لعمق بصيرتهما مثيلا.

واختتمت: "صوتك و أنت تقولين لي "هندوشتي " كلما أراك أو أحدثك.. افتقدتك و أنت حيّة، و سأفتقد جزءا من نفسي بعد رحيلك.. و السينما العربية إفتقدت إحدى عظمائها اليوم . عزائي الخالص لكل أفراد أسرتك الصغيرة والكبيرة، اللتي لي الشرف أنّني أنتمي إليها..شكرا موفا ، على كلّ شيئ. شكرا معلّمتي . لروحك الطيبة السلام".

ودرست التلاتلي السينما في باريس، قبل أن تبدأ مسيرتها مطلع سبعينات القرن الماضي كمحررة نصوص ومديرة إنتاج في التلفزة التونسية، واشتغلت لفترة طويلة في المونتاج السينمائي وحققت شهرة في هذا المجال، ثم أخرجت في أوّل أفلامها السينمائية "صمت القصور"، والذي حازت عنه عدة جوائز مرموقة، وقدمت من خلاله الفنّانة هند صبري، كبطلة، ووجهٍ شاب، لتصبح إحدى أشهر نجمات العالم العربي اليوم.

لكن مسيرة الراحلة مفيدة التلاتلي كمخرجة سينمائية، اقتصرت على 3 أفلامٍ فقط، فبعد "صمت القصور"، قدمت فيلم "موسم الرجال" سنة 2000، وكان "نادية وسارة" آخر أفلامها في العام 2004.

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