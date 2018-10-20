رحيل توفيق العشا نجم (مرايا) و (افتح يا سمسم)

رحيل توفيق العشا

وافت المنية اليوم الجمعة الفنان السوري توفيق العشا في مستشفى (الأسد الجامعي) في العاصمة دمشق، عن عمر ناهز سبعين عاماً بعد معاناة طويلة مع المرض.

وعرف العشا بالأداء الصوتي في دور (ملسون) في مسلسل (افتح ياسمسم) وبالأداء الصوتي في المسلسل الرسومي (الوميض الأزرق)، وبمشاركته كأحد نجوم سلسلة (مرايا) منذ انطلاقتها.

وشارك كممثل بالعديد من الأعمال التلفزيونية و المسرحية و السينمائية والإذاعية، ويعتبر من مؤسسي نقابة الفنانين في سوريا.

ومن أهم الأفلام التي شارك بها الانتفاضة، أبو عنتر بوند، غابة من الاسمنت، أيام في لندن وغيرها.

ومن بين المسلسلات التي شارك فيها (مرايا وحارة نسيها الزمن و يوميات مدير عام و تغريبة بني هلال و حمام القيشاني.