رحيل ذكري بفستان الزفاف.. والعريس رجل أعمال كويتي

فاجأت عارضة الأزياء الأردنية رحيل ذكري متابعيها بإعلان استعدادها للزواج الأسبوع المقبل، عقب انفصالها المثير للجدل عن الفنان المصري محمد الشقنقيري، الذي نفى زواجهما عرفيًا.

رحيل ذكري تستعد للزواج من رجل أعمال كويتي مصري

وكشفت رحيل ذكري الأخبار في تصريح خاص لها مع إحدى المواقع الإلكترونية، إذ رفضت الكشف عن هويته واسمه، مكتفيةً بذكر أنه رجل أعمال كويتي مصري"، مُضيفةً أن عقد قرانهما خلال الأسبوع المقبل بحضور المقربين والأصدقاء المقربين.

كما نشرت عبر حسابها على "تيك توك" مقطع فيديو لها مُرتديةً فستان زفاف أبيض وطرحة شيفون بيضاء، وكتبت: "كيده العزال من يومي".

وشاركت فيديو آخر لها داخل علبة باربي، وكتبت: "أنا العروسة".

أما بشأن خلافاتها مع محمد الشقنقيري، فقد أكَّدت ذكري أن أزمتهما انتقلت من وسائل التواصل الاجتماعي إلى ساحات القضاء، وتحديدًا محكمة الأسرة في مصر.

رحيل ذكري تكشف حقيقة زواجها من محمد الشقنقيري



وادعت رحيل ذكري أنها كانت متزوجة من محمد الشقنقيري، حيث فاجأت الجميع بإعلان إنفصالهما في منشور شاركته عبر حسابها على إنستغرام، وكتبت فيه: "أعلن انفصالي نهائيا ورسميا عن محمد الشقنقيري وختامها مسك مع شوية تحابيش كده، وسيبوني في حالي بقى كله ضرب ضرب مفيش شتيمة".

من جهته، نفى الفنان المصري أي علاقة تجمعه بذكري وامتنع عن التعليق على الأزمة، مُشيرًا إلى أنه يتخذ المسلك القضائي والقانوني عن طريق تقديم بلاغ ضدها للنائب العام.

وعلى الصعيد الآخر، أوضحت رحيل ذكري أنها تزوَّجت الشقنقيري عرفيًا منذ نحو عام وشهرين بحضور شهور، لافتةً إلى أن زواجهما معلن وغير سري، فقد وضع كلاهما علامة الزواج عبر حسابيهما على موقع "فيسبوك".

وأكدت أن علاقتهما كانت جيدة على مدى الأشهر الخمس الأولى من زواجهما، فقد استأجر لها الشقنقيري شقة بمنطقة المعادي في القاهرة من أجل أن يلتقيا هناك، بينما استمر بالعيش مع عائلته وزوجته، في حين بقيت هي مع والدتها وأبنائها.

وصرَّحت أنهما كانا يلتقيان بشكل دوري ومستمر إما في الشقة التي استأجرها لها، أو بالمقاهي العامي في منطقتي الرحاب والمعادي.

