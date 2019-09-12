رحيل سيمون أسمر (صانع النجوم) بعد صراع مع المرض

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، عن وفاة المخرج اللبنانى البارز سيمون أسمر اثر صراع مع المرض عن عمر 76 عاماً، ليطوي هذه الحقبة الطويلة التي اكتشفت خلالها عدداً من النجوم في عالم الغناء، من خلال برنامجه الشهير (استوديو الفن) والذي كان بداية عدد من مشاهير الغناء في لبنان، الى جانب مئات البرامج الفنية والاجتماعية والالعاب والمسابقات والتسلية والثقافية والتربوية والمهرجانات والسهرات والبرامج السياسية بنكهة اجتماعية.

نال أسمر أكثر من عشرين جائزة في لبنان ومختلف أنحاء العالم، منها جائزة أفضل مبدع تلفزيوني العام 1994، وجائزة مفتاح سيدني في أستراليا في العام نفسه، وفي العام 1997 قدمت له موسوعة جائزة العام الدولية، وفي العام 2003 وبمناسبة مرور 44 عاماً على خدماته في مجال الفن كرمته لجنتا (تخليد عمالقة الشرق) و(أصدقاء سيمون أسمر)، أما مجموع اعماله في المجال المرئي والمسموع، فيفوق المئة برنامج.