رحيل شيرين الطحان بعد صراع مع المرض الخبيث

البوابة-رحلت الفنانة والإعلامية شيرين الطحان في الساعات الأولى من الجمعة السابع من أبريل/نيسان، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وستقام صلاة الجنازة على جثمانها، بعد صلاة اليوم الجمعة .

شيرين قضت 30 يوماً في المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة الشهر الماضي، استدعت نقلها إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، بسبب مشاكل في القلب والرئة ومكونات الدم والبوتاسيوم، ومع مرور الوقت تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير مما جعل أصدقاؤها وأحباؤها يطلبون الدعاء لها من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

هذا و كانت شيرين قد أخفت عن الجميع إصابتها بالسرطان ومحاربتها المرض اللعين منذ سنوات كانت فيها تتلقى العلاج منه، إلا أن المرض عاد وداهمها بقوة وتمكن منها هذه المرة.

يذكر أن آخر أعمال شيرين الطحان الفنية هو مسلسل (رمضان كريم) في جزئه الأول، الذي عرض في دراما رمضان 2017، والمسلسل من بطولة عدد كبير من نجوم الفن من بينهم سيد رجب ،روبي، وصبري فواز، ريهام عبد الغفور ،شريف سلامة ومحمود الجندي، والعمل من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.