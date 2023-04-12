رحيل مفاجىىء للمطربة الشابة أسماء أبو هاشم

البوابة-توفيت أمس المطربة المصرية الشابة أسماء أبو هاشم، وفقا لما اعلنته شقيقتها ليلى غندول .

ونشرت شقيقة الفنانة الراحلة عبر صفحتها على موقع (فيسبوك) قائلة:( يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّة ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادي وَادْخُلِي جَنَّتي .. توفيت إلى رحمه الله تعالى المغفور لها بإذن الله تعالي شقيقتي أسما أبو هاشم، والعزاء الثلاثاء الموافق ١١/٤/٢٠٢٣ بمسجد الصديق بمساكن شيراتون بشارع النساجون الشرقيون برجاء الدعاء لها عن ظهر قلب).

هذا قد أثار خبر وفاة الفنانة الكثير من الحزن والأسى لدى جمهورها وزملائها في الوسط الفني، الذين أشادوا بموهبتها وشخصيتها الرائعة.

وحتى الآن لم يتم الإعلان رسمياً عن سبب وفاة الفنانة المصرية الشابة ، لكن بعض المصادر غير الرسمية أشارت إلى أن الراحلة عانت من أزمة صحية مفاجئة أدت إلى رحيلها عن عالمنا.

يذكر ان المطربة الراحلة أسماء أبو هاشم، قدمت مجموعة أغاني منها ( دوم تك) قبل رحيلها عن عالمنا ، و لديها طفل واحد، من زوجها السابق الموزع الموسيقي فهد.