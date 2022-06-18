رحيل هشام هنيدي نجم المسلسلات الأردنية البدوية

توفي الفنان الأردني هشام هنيدي عن عمر يناهز 76 عامًا أمضاها في خدمة الدراما الأردنية.

وقالت وزارة الثقافة للأردنية في بيان، إن الراحل حقق حضورا خاصا في أدوار تاريخية وبدوية وكوميدية واجتماعية معاصرة، فضلا عن تميزه في تقديم أعمال إذاعية بصوته المميز.

كما نعته الهيئة العربية للمسرح ونقابة الفنانين الأردنيين، ومجموعة من الفنانين الأردنيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم أشرف طلفاح وزهير النوباني وحسن أبو شعيرة وهشام حمادة ونجلاء عبد الله وديانا كرزون وغيرهم.

يذكر أن الفنان هشام هنيدي تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1969، ثم اتجه إلى دراسة الفنون، حيث حصل على الماجستير في الإخراج السينمائي من موسكو عام 1980.

وبدأ الراحل مشواره الفني في الستينات من القرن الماضي، حيث قدم العديد من الأعمال التاريخية والدرامية والبدوية مثل: (مقامات الحريري)، (ساري)، (نمر بن عدوان)، (آخر أيام اليمامة)، (الأخرس والقلادة الخشبية)، (أبوجعفر المنصور)، (صقر قريش)، (الدرب الطويل)، كما شارك في عدة أعمال مسرحية منها (قنس بن شعفاط) و(العنب الحامض).

وحصل هشام هنيدي على جائزة مهرجان المسرح التابعة لوزارة الثقافة الأردنية عام 2006.