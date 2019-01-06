رد صادم من آيتن عامر على سؤال غريب من معجب..شاهدوا ماذا قالت!

آيتن عامر

حلت الممثلة المصرية آيتن عامر ضيفة على برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، وتحدثت خلال اللقاء عن علاقتها بمعجبيها وطريقة تعاملها معهم بحدود واضحة فيما يخص حياتها الشخصية بشكل عام.

وذكرت خلال حديثها عن هذا الأمر موقف حصل معها عندما قام أحد المعجبين بتوجيه سؤال غريب لها حينما قال لها: "أحبك بشدة فمتى ستحصلين على الطلاق؟".

وكان ردها صادمًا وصارمًا في نفس الوقت، حيث قالت بأنها ردت على سؤال المعجب وقالت له أن طلاقها من زوجها سيحدث في حالة واحدة فقط وهي عندما يموت.

وأشارت آيتن عامر إلى أنها دائما ما ترد على معجبيها، عبر قنواتها المختلفة للتواصل الاجتماعي، سواء كانت مواقع "تويتر" أو "إنستغرام".

وشاركت آيتن عامر في بطولة العديد من الأعمال الفنية، منها مسلسلات "السبع وصايا" و"الزوجة الثانية"، وأفلام "بنات العم" و"يا تهدي يا تعدي".