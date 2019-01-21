رد غير متوقع من روان بن حسين يضعها على القائمة السوداء لدى السعوديين..إليكم السبب!

روان بن حسين

أثارت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين موجة من التعليقات الغاضبة والساخرة في آن واحد من الشعب السعودي، بسبب تعليقها الأخير الذي صرحت به من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة صديقتها التي سألتها اذا ما كاتت توافق في حال تقدم لخطبتها رجل سعودي.

وكانت صديقة روان بن حسين قد سألتها في الفيديو اذا ما كانت توافق على الزواج من رجل سعودي في حال أعطاها 900 ألف مهرًا لها، وكانت الإجابة التي وضعتها في القائمة السوداء هي الرفض وأنها لن توافق، حيث أكدت فيما بعد أن الأهم بالنسبة لها هو الرجل وليس جنسيته وأن الأموال ليست الأساس.

وبسبب ما قالته روان بن حسين، انهالت عليها التعليقات من كل صوب من قبل السعوديين، فكتب لها أحدهم وقال: "ما يتشرّف أي سعودي ياخذك يا قلبي"، وأضاف آخر: "واضح تتمنون السعودي ولا ليش بذات قالت سعودي مسكينة تتمنى والله".

View this post on Instagram A post shared by BeBy 2 {ماشاءالله} (@bee4andafter_kw) on Jan 19, 2019 at 9:56am PST

الجدير ذكره أن الفاشينيستا الشابة كانت قد أثارت الجدل منذ فترة وجيزة بعد قيامها بعرض الزواج على مطرب الراب الأمريكي "كويغو"، حيث اعتبر الجمهور أنه تصرف جريء منها وذلك خلال إحدى حلقات البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي.