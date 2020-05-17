منشور 17 أيّار / مايو 2020 - 06:06 رد فعل أروى جودة على مقلب رامز جلال! © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند رد فعل أروى جودة على مقلب رامز جلال! أروى جودة وسقوط قوي في فخ رامز جلال..وتهاجم فريق العمل! لبنان يرفع الإغلاق جزئيا رغم تزايد الإصابات بكورونا السجن وغرامات بآلاف الدولارات لمن لا يضع كمامة في الكويت وقطر الكنيست يمنح الثقة لحكومة نتانياهو خلال جلسة طغى عليها ملف ضم الضفة Loading content ...