رد فعل اللاعب سيد عبد الحفيظ على مقلب رامز حديث السوشال ميديا!

اللاعب المصري "سيد عبد الحفيظ" كان ضيف حلقة الليلة من برنامج المواهب "رامز مجنون رسمي".

ردود فعل اللاعب المصري كانت ثابتة نوعاً ما وهي أول شيء لفتت نظر الجمهور الذين علقوا بـ "#سيد_عبد_الحفيظ اقوي ضيف والأعلى ثبات انفعالي في #رامز_مجنون_رسمي"، وأضاف آخر "اكتر حاجة عجباني في #سيد_عبد_الحفيظ انه شاب طبيعي جدا و مش مصطنع و واخد الموضوع بهزار مش واخده علي اعصابه و هو اللي بيرمي ايفيهات كمان علي رامز".

سيد حتى عندما واجه الأفعى وعلى الرغم من خوفه كما صرح إلا أنه بقي هادئاً وتمالك نفسه قدر المستطاع.

ختام الحلقة كان فخ حفرة المياه والتي سقط فيها بطريقة مضحكة، إذ كان متجهاً نحو رامز من أجل الإنتقام.



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