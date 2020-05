حقيقة ارتباط ماجد المهندس بـ أمل العوضي. .وهل إحتفلا بخطوبتهما؟

ماجد المهندس & أمل العوضي من كليب جديد سيجمعهما بعد أخر تعاون بينهما منذ حوالي ال ٧ سنوات في كليب "أنا حنيت" 😍 لابقين لبعض 😭😍 #ماجد_المهندس #أمل_العوضي #الكويت #العراق #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #ستايل #فن #جمال #فاشن

