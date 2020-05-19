حقيقة ارتباط ماجد المهندس بـ أمل العوضي. .وهل إحتفلا بخطوبتهما؟

تداول رواد السوشال ميديا صور للممثلة الكويتية "أمل العوضي" والنجم العراقي "ماجد المهندس" من إحدى المناسبات.

أمل وماجد ظهرا في الصورة مقربان جداً ويحملان الشموع كنوع من الاحتفال بمناسبة ما أثارت التساؤل حول ما إذا كانا قد احتفلا بخطوبتهما.

بحسب المتداول أن الصور تعود لـ فيديو جديد سيجمعهما للمرة الثانية بعد النجاح الذي حققه فيديو كليب "أنا حنيت" والذي عرض قبل 7 سنوات، ومن المقرر أن يعرض الكليب الجديد في ثالث أيام العيد بعنوان "ياللي احبك موت".

يذكر أن أمل كانت قد أثارت الجدل مؤخراً بعد أن أعلنت انها ستخضع لعملية تجميل في الأنف وتحديدًا إطالة أنفها، وكانت قد شاركت فيديو لها من داخل العيادة وقامت بجلسة تصوير مباشرة لإستعراض أنفها الجديد.

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