حلا الترك تتلقى سيارة فاخرة بمناسبة عيد ميلادها.. صورة!

اشكر كل من هنأني بعيد ميلادي❤️، تهنأتكم غالية على قلبي بكم و معكم أدخلتم السرور لقلبي💞 الله لا يحرمني منكم 🙏🏻💞 عائلتي، اصدقائي و بالأخص (امون، زهرا، ليليا،نور) ، شركتي و فانزاتي 💗💗💗💗💗 #الشعب_الحلاوي @platinumrecordsmusic @mbc4insta @mbctrending @popilicious @tabiad21 @nadinetarabay @mahaalturk_ @m7md._23 @reema_issa @alturkluma @alturkproductions @gazalmalturk @taymoormarmarchi

A post shared by HALA🎓 (@halamalturk) on May 15, 2020 at 3:24pm PDT