حلا الترك تتلقى سيارة فاخرة بمناسبة عيد ميلادها.. صورة!

احتفلت منذ أيام الفنانة البحرينية الشابة "حلا الترك" بعيد ميلادها الـ 18 وسط أهلها بحفل صغير.

حلا بعدها بأيام شاركت صورة لـ سيارة من ماركة "ميني كوبر" وعلقت عليها بـ "أحلى هدية من تيتا و عمتي، سيارة حلوه.. مبروكة عليّ.. الله يخليكم لي.. وهذي بمناسبة عيد ميلادي و هدية نجاحي و تخرجي و الحمدلله على النِعم.. احبكم"

ما لفت أنظار الجمهور هو عدم تهنئة والدتها لها، وهو أمر طبيعي بعد تجاهل حلا لوالدتها خلال الفترة الماضية بعد خلافات الحضانة بين والدتهم السيدة منى ووالدهم المتزوج من الفنانة المغربية دنيا بطمة.

يذكر أن حلا تقيم مع جدتها برفقة أشقائها، أما والدهم فهو في الفترة الحالية متواجد في المغرب بقرب زوجته المتهمة بـ ابتزاز المشاهير على خلفية تورطها مع شقيقتها بـ حساب "حمزة مون بيبي" على إنستجرام والذي كان يعمل على إبتزاز المشاهير بمبالغ مالية مقابل فضائحهم.

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