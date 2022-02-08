رد ناري من نوال الزغبي على سخرية محمد رمضان منها

علقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على سخرية الفنان محمد رمضان منها بسبب تصريحاتها عنه أنها لا تعرفه، ولم تسمع أغانيه من قبل.

وكتبت نوال الزغبي تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) قالت فيها: (إن لم ترفعك أخلاقك فلن يرفعك منصبك، فإذا فقدتها لا تنتظر الاحترام).

وسخر الفنان محمد رمضان مؤخرا من تصريحات الفنانة اللبنانية نوال الزغبي التي أدلت بها خلال استضافتها ببرنامج (حبر سري) الذي يذاع على شاشة القاهرة والناس، وقالت فيها: (والله معرفش محمد رمضان، ولا شوفتوا ولا مرة ولا سمعتلوا ولا أغنية).

ونشر محمد رمضان فيديو من حلقة نوال الزغبي في البرنامج، وعلق ساخرا: (حبيبتي ربنا يباركلك في صحتك وذاكرتك.. نورتي تليفزيون مصر).