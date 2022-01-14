رزان مغربي تستعرض رشاقتها بالجلد على (إنستغرام)

نشرت الفنانة رزان مغربي صور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات (انستغرام).

وظهرت رزان في الصور بإطلالة مثيرة، مرتدية تيشيرت قصير مكشوف البطن باللون الأسود، مع بنطلون جلد باللون الأسود، وأكملت اطلالتها بحذاء أحمر اللون.

وحازت الصور علي اعجاب كبير من قبل المتابعين لرزان مغربي، وجاءت التعليقات كالاتي: (جميلة - قمر - ملكة).

من جهة أخرى، شاركت الفنانة رزان بمسلسل (بيمبو) الذي احتل المركز الأول في من أصل 10 مراكز تضمهم القائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر.

مسلسل (بيمبو) بطولة أحمد مالك، وهدى المفتي، وويجز، وأيضا عدد كبير من ضيوف الشرف على رأسهم رزان مغربي والوجوه الجديدة، تأليف محمد أديب.

العمل من إخراج عمرو سلامة وعمر رشدي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وتدور قصة المسلسل حول مجموعة من الشباب يتورطون في بعض المشاكل، التي تولد مواقف طريفة.