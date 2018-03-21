تعرف على رسالة جنات لوالدتها في عيد الأم

حرصت النجمة المغربية جنات على الاحتفال بعيد الأم، من خلال نشر صورة لها مع والدتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، موجهة رسالة لوالدتها قائلة: (الام لا تتوقف عن العطاء ربنا يخليكي ليا يا أغلى حاجه في حياتي)، حسب موقع صدى البلد.

وتجهز جنات خلال الوقت الحالي ألبوما غنائيا جديدا، والذي تتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين، منهم عزيز الشافعي ومحمد يحيى وأمير طعيمة، بالإضافة إلى أغنيتين مع عصام كاريكا أعجبوني، والملحن المغربي رضوان الديري، الذي تسعى لتجديد التعاون معه بعد أغنية (ماما أفريكا) التي طرحتها قبل أشهر قليلة.