رسالة مؤثرة من سمية الألفي إلى طليقها فاروق الفيشاوي..شاهدوا ماذا قالت له!

فاروق الفيشاوي وسمية الألفي

حل الفنان المصري فاروق الفيشاوي ضيفًا على برنامج "تحت السيطرة" مع الإعلامية والفنانة اليمنية أروى، وخلال الحلقة، تم عرض رسالة خاصة بصوت الفنانة سمية الألفي وجهتها إلى طليقها الفيشاوي والذي تأثر جدًا بما سمعه وظهر ذلك جليًا على ملامحه وصوته.

وقالت سمية في رسالتها التي تمّت إذاعتها في الحلقة: “فاروق مفيهوش عيوب ده ملاك بس فيه مميزات كتير جدًا، مميزات فاروق إنه راجل وجدع وابن بلد وكريم كرم ملوش حدود وطيب القلب جدًا”. وتابعت: “عيوب فاروق كراجل يعني أنه زي الزئبق ملوش ماسكة، وزي الطير المهاجر ميقدرش يقعد في مكان واحد.. وبيكره الاستقرار وبيحب الحرية جدا.. وأهم هواية عند فاروق بتغطي على أي هوايات تانية هي القراءة.. لو مفيش كتاب في إيده بيضايق".

اعتراف النجمة #سمية_الألفي بحبها للنجم #فاروق_الفيشاوي. ما أجمل الإخلاص والحب والاحترام المتبادل و ما أنبل أن نقدر العشرة والسنين إلى عشناها مع هذا الشخص.

يا نيالك يا #أحمد_الفيشاوي في ام و اب مثلهم.

@ArwaOnline#تحت_السيطرة pic.twitter.com/EGPoH1fgGI — اروى - Arwa (@ArwaOnline) ٣ أبريل ٢٠١٩

وقالت: “هو فاروق مريض؟.. دي معلومة جديدة بالنسبة لي عارفين ليه؟.. لأنه مفيش ولا يوم بيعدي عليه من ساعة ما عرفنا بمرضه وهو حسسنا إنه مريض”. وأكّدت: “طبعًا ندمت على طلاقي منه.. لما براجع نفسي لما كبرت وبقيت عاقلة بقول يا ريتني ما عملت كده كفاية إني كنت أبقى جنبه 24 ساعه يروح زي ما هو عايز بس آخر الليل ينام في سريره جنبي.. وبقول لفاروق بحبك وهفضل أحبك لآخر يوم في عمري”. وبدتْ علاماتُ التأثر الشديد واضحةً على وجه الفيشاوي من رسالة طليقته سمية له، وردّ عليها قائلًا: “وأنا بحبك يا سمية وبقدرك وإنتي هتفضلي علامة فارقة في حياتي”.

الجدير ذكره، أن الفنان فاروق الفيشاوي كان قد أعلن في مهرجان الإسكندرية عن إصابته بمرض السرطان، ووعد جميع زملائه في الحفل آنذاك أنه سيعود العام المقبل ويخبر الجميع بأنه قوي واستطاع أن يتغلب على مرضه، وهو الشيء الذي دفع العديد من نجوم الوسط الفني لمساندته ودعمه خلال الفترة الماضية في هذه المحنة الصعبة.