رسمياً.. ريهانا نجمة حفل سوبر بول 2023 وهذه التفاصيل

أثيرت العديد من التساؤلات في الفترة الأخيرة حول هوية المغني الذي سيحيي حفل سوبر بول لعام 2023 المقبل، وسط العديد من التكهنات وطرح الأسماء العالمية.

ريهانا نجمة حفل السوبر بول 2023

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان أعلنت المغنية العالمية عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" أنها ستكون نجمة حفل السوبر بول لعام 2023 القادم.

وكانت ريهانا قد نشرت عبر صفحتها الخاصة صورة وهي تحمل كرة القدم الأمريكية حيث أنها أشارت الى حفل السوبر بول لرياضة كرة القدم الأمريكية.

وعلّقت ريهانا على الصورة بقولها: "هيّا بنا" وكان هذا هو التعليق نفسه الذي وضعته الصفحات الخاصة للشركة المنظمة للحفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الاعلان عن مشاركة ريهانا في الحفل

نشر اتحاد كرة القدم الأمريكية بياناً أعلن فيه عن انضمام النجمة العالمية للحفل فجاء في البيان: "ريهانا فنانة تمتلك موهبة عظيمة، ويسعدنا الترحيب بها على مسرح Apple Music Super Bowl Halftime Show، ونحن نتطلّع الى هذا التعاون فيما بيننا وذلك لتقديم آداء تاريخي للمشجعين"، حيث ان هذا الحفل هو برعاية Apple Music لأول مرة.

وسيكون حفل السوبر في 12 فبراير لعام 2023 على ملعب State Farm Stadium حيث أنه سيقام الحفل بعد الشوط الأول في المباراة النهائية والتي تقدّر زمنياً بـ 15 دقيقة حيث يحقق رقم قياسي في نسبة المشاهدات.

وعلى الصعيد الشخصي استقبلت النجمة العالمية منذ مدة طفلها الأول من حبيبها مغني الراب آيساب روكي.