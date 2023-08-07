رسمياً.. منع الأطفال من دخول فيلم باربي في السعوديّة

بعد الجدل الكبير الذي أثير حول منع فيلم باربي من العرض في عدد من الدول العربية وبشكل خاص المملكة العربية السعودية، كشفت عدد من المصادر الإخبارية أنباء أكدت من خلالها أن الفيلم سيعرض خلال أيام داخل السينمات هناك.

منع الأطفال من دخول فيلم باربي في السعودية

وكشفت المصادر أن وزارة الثقافة في المملكة العربيّة السعودية أصدرت قرارًا يقضي بمنع الأطفال دون عمر الـ 15 عامًا من دخول فيلم باربي في السينما، مؤكدة أن العمل غير مناسب للإطفال.



وكشفت وزارة الثقافة بان السبب وراء القرار يعود الى أن فيلم باربي يحتوي على أفكار مثاليّة للحياة لا يمكن للأطفال استيعابها وقد تؤثر عليهم بشكل سيء، وليس لأي أسباب تتعلق بالجرأة والإباحية.

تفاصيل فيلم باربي



وتدور قصة العمل حول حياة باربي الخيالية في أرضها، وما تواجهه من مشاكل بعد انتقالها إلى أرض الواقع، ويشار بان النجمة العالمية "مارغروت روبي" تجسّد شخصيّة باربي في.



وحصد فيلم باربي أعلى بيع عند شبّاك التذاكر حيث جنى الفيلم ارباح عديدة حتى اللحظة الحالية، ويعتبر من الأعمال التي دخلت التاريخ بسبب حملته الإعلانية الضخمة وأرقام ايراداته إلى جانب الجدل الذي لاحقه.

وعلى صعيد متصل كانت قد انتشرت بعض الأنباء حول منع عرض الفيلم في عدد من الدول العربية وخاصة السعودية، ومؤخرًا نفت السلطات الرسمية منع الفيلم على أرض المملكة مؤكدًا انه سيكون في السينما خلال أيام مع وضع شرط يقتضي بمنع دخول الأطفال.