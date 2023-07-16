إطلالات "كين".. ريان جوسلينج نجم فيلم باربي في الحملة الترويجية

في العرض العالمي الأول الخاص بـ فيلم باربي في مدن مختلفة حول العالم بين لندن، نيويورك، سيول ولوس أنجلوس، قرر الممثل الأمريكي ريان جوسلينج أن يُظهر للعالم كيف يتناسب المظهر الذكوري الأنيق مع الظل الوردي القوي.

اختار ريان مظهرا أحادي اللون "مونوكروماتيك" في العديد من إطلالاته التي اعتمدها خلال العرض الأول للفيلم الجديد الذي حظي برعاية إعلامية ضخمة تجاوزت المليون دولار إلى الآن.

دعونا نلقي نظرة على بعض لحظات الموضة الشهيرة لجوسلينج في جولة باربي الترويجية التي أشرف على تنسيق إطلالاتها كمنسق الموضة البريطاني "بيلي كراغسون".

إطلالة أحادية اللون بالوردي الأنيق لنجم فيلم باربي

في العرض العالمي الأول لباربي في نيويورك، أطل الممثل ريان جوسلينج بإطلالة بلون أحادي "مونوكروماتيك" باللون الوردي الباستيل من العلامة الإيطالية العريقة Gucci.

وأكمل قوة الإطلالة من خلال إضافة قميص وردي رقيق من الجورجيت الناعم تحت بدلته الأنيقة والمحددة بكل إتقان.

أكمل الزي بحذاء أكسفورد بلون الكريم الفاتح وشعره الأشقر المعتاد بدلا من اللون البلاتيني المستوحى من شخصية كين.



الإطلالة الثانية خلال عرض الفيلم في "لوس أنجيلوس"

جنبا إلى جنب أطل كين وباربي في المدينة الملهمة لعالم باربي، لوس أنجيلوس. وتماشيا مع الأجواء المشمسة والطقس في لوس أنجلوس، اندمج جوسلينج بسهولة مع "Barbie Press Junket" في مظهر غير رسمي ومريح.

اعتمد قميصا أبيضًا كلاسيكيا بدون أكمام مع سترة صوفية منسوجة بخيوط قطنية وصوفية ناعمة وتبرز مثل هذه القطع التي تسمى (Knitwear) في تريند ربيع وصيف 2023 للرجال.

ونسق الإطلالة مع بنطلون جينز (دينيم) أسود لإكمال المظهر ارتدى الممثل أيضًا حذاء بني كلاسيكي تماشى مع الإطلالة.

إطلالة "مونوكروماتيك" اخرى لكن باللون الأزرق

يبدو ان تصاميم "سارابانتو دي بيس" الإيطالي لدى دار الأزياء العريقة "جوتشي" تتماشى مع شخصية كين والطبيعة التي يريد بها الممثل ريان الإطلالة بها دائما.

حين أعاد ارتداء الإطلالة الـ"مونوكروماتيك" والأنيقة باللون الأزرق الباستيل مرة أخرى خلال عرض الفيلم في مدينة أوهايو ونسق الإطلالة كذلك الأمر مع قميص ناعم من ذات لون البدلة الكلاسيكية وحذاء باللون الكريمي.

بدلة أخرى باللون الأزرق ولكن بأسلوب "كولور بلوك"

للوهلة الأولى، قد يبدو أن جوسلينج قد تخلى عن اللون الوردي في إطلالاته بعد العرض الأول لكن مع هذه الإطلالة في يوم الصحافة الكندية وفيلم باربي في تورنتو أعاد لنا اللون الوردي ولكن بطريقته الخاصة.

تمكن الممثل من دمج اللون الوردي بطريقة خفية وأنيقة من خلال تقنية الألوان المتقابلة والمتضاربة. حيث تباهى باللون الأزرق الباستيل المفضل لدى كين ببدلة بقصة كلاسيكية انيقة واستكملها بقميص وردي فاتح. وأكمل المظهر بحذاء غوتشي الكلاسيكي.