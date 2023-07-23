هل يحقق فيلم باربي رقمًا قياسيًا ويكسر حاجز الـ 300 مليون دولار خلال أسبوع؟

تصدّر فيلم باربي شبّاك التذاكر في الكثير من دول العالم التي بدأ عرض الفيلم فيها منذ أيام قليلة، محققًا أرقامًا قياسية في الإيرادات.

فيلم باربي يحقق أرقامًا قياسية في الإيرادات

خلال ثلاثة أيام فقط من عرض الفيلم تمكن من كسر حاجز الـ 150 مليون دولار حيث تجاوز بذلك ميزانية انتاجه التي كانت أكثر من 145 ميلون دولار وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أي فيلم.



وكشفت مصادر مطلعة عن وجود توقّعات تشير الى هناك احتماليّة بأن يكسر الفيلم حاجز الـ 300 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية.

نبذة عن فيلم باربي



ويشار بأن الفيلم الجديد هو من بطولة مارغروت روبي وريان غوسلينغ وهو يدور في اطار كوميدي خيالي عن قصة الدمية الشهيرة باربي.



ويتناول الفيلم عن حياة باربي في مدينتها الخيالية ثم انتقالها إلى أرض الواقع والمشاكل التي تواجهها وعلاقتها بحبيبها الدمية كين.

وفي وقت سابق تساءل الجمهور عن طبيعة الفيلم وفيما إذا كان يصلح للأطفال ام للكبار، لتؤكد المصادر إن الفيلم مخصص للكبار فقط كونه يتناول العديد من الأسئلة الوجودية والرسائل المبطنة التي لن يفهم فحواها سوى البالغون.

كما يحمل الفيلم الكثير من الرسائل التي تتضامن مع المرأة بشكل خاص.

والجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يعرض الفيلم في عدد من دول الشرق الأوسط في الشهر المقبل وتحديدًا يوم 31 أغسطس.