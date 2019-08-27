رسميا: منة شلبي تودع العزوبية قريبا

اقتربت الفنانة منة شلبي من وداع العزوبية أخيرا، بعدما وجدت فارس أحلامها من خارج الوسط الفني، وحسب مصدر مقرب من المقرر ان تعلن منة الخبر رسميا قبل نهاية الصيف الجاري، على أن يتم الزفاف بعد الانتهاء من تصوير مسلسلات ماراثون دراما رمضان 2020، حسب موقع مجلة سيدتي.

وأضاف المصدر أن الفنانة زيزي مصطفى والدة منة شلبي مرحبة للغاية بخطوة خطوبتها من هذا الشاب، الذي يلقى قبولاً لديها عن باقِ علاقات ابنتها السابقة.

منة ارتبطت بالفعل بعلاقة غرامية مع شخص من خارج الوسط الفني في الفترة الأخيرة، وفضلت إعلان الارتباط رسميا عقب مناقشة كل التفاصيل خاصة وان لها تجربة خطوبة واحدة مع المخرج خالد يوسف وانتهت سريعا دون الإعلان عن أسباب، ورفضت لاحقا مشروعات الزواج.



