رضوى الشربيني تتصدر حديث وسائل التواصل بسبب هذه الصورة

استحوذت الإعلامية رضوى الشربيني على حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد نشر صورة ابنتها (تيا) وظهر الشبه الكبير بينهما، وعلقت رضوى على الصورة : (كبرت أوي لدرجة أنها بقت صحبتي أكتر من بنتي.. بحبك يا تيا)، حسب موقع اليوم السابع.

وردت الإعلامية رضوى الشربيني، على ما أشيع خلال الفترة الأخيرة حول زواجها من ملياردير مغربي عبر فيديو نشرته بحسابها الرسمى على (انستجرام)، وتساءلت من خلاله مستنكرة تلك الأخبار: (مين هو؟ طب اتعزمت أنا ولا ما تعزمتش وماعرفش اسمه لحد دلوقتي).

كما سخرت الإعلامية رضوى الشربيني من تلك الشائعة بتأكيدها أنها لم تسافر المغرب من قبل على الإطلاق؛ وأضافت: ( لو حد يعزمني على فرحي يقولي وأنا هروح على طول!).