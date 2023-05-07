رضوى الشربيني تسخر من انفصال حسن شاكوش: "كدة تطرد بنت الجيران"

عاتب الإعلامية المصرية رضوى الشربيني مغني المهرجانات حسن شاكوش بعد اعتدائه بالضرب على زوجته وإقدامه على سرقة شبكتها.

رضوى الشربيني تسخر من انفصال حسن شاكوش

وتوجَّهت الشربيني عبر حسابها في "تويتر" ونشرت تغريدة، كتبت فيها: " كدة يا حسن تطرد بنت الجيران بعد ما سجدت لربنا سجدة شكر قدام الناس كلها علشان اتجوزتك و كمان تدخلها القسم بعد شهرين جواز يا راجل!".

وأضافت: "تقديرك للراجل اللي معاكي بيتبني بالمواقف والعشرة و دول الإثبات الوحيد ف ما تسبقوش الأحداث..وتقديرك ليه مش معناه إنك تتنازلي أو تقللي من نفسك علشانه ربنا يعينها".

انفصال حسن شاكوش وريم طارق

في التفاصيل، قدَّمت ريم طارق بلاغًا إلى أحد مراكز الشرطة بالجيزة، مدعيةً تعرضها للطرد والضرب والسرقة من قبل زوجها حسن شاكوس، بالإضافة إلى استيلائه على إيصالات الأمانة وشبكتها.

وأوضحت طارق أنها تأخرت بالإبلاغ عن زوجها على أمل الصلح، إلَّا أنه قرر إنهاء علاقتهما؛ ما دفعها لتحرير محضر في حقة مطالبةً بإثبات الحالة.

كما توجَّهت ريم عبر حسابها في "إنستغرام" مهاجمة شاكوش، وكتبت عبر خاصية "الستوري": "حسبي الله ونعم الوكيل، هو في أي يا جماعة ايه كمية الهبل والتخلف اللي بيتقال ده".

وتكهن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب الانفصال خيانة شاكوش لريم، إذ كتبت الأخيرة عبارة مقتضبة وغامضة، جاء فيها: "حسبي الله ونعم الوكيل فى الزاني".