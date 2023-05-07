حسن شاكوش يتهم زوجته بالسحر.. والأخيرة تكشف إقدامه على "الزنا"

انفصل مغني المهرجانات حسن شاكوش عن زوجته ريم طارق، بعد 55 يوم على زواجهما؛ كاشفين العديد من الأسرار الزوجية والفضائح المخفية، متصدرين حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

ريم طارق تتهم حسن شاكوش بسرقتها والاعتداء عليها

في التفاصيل، قدَّمت ريم طارق بلاغًا إلى أحد مراكز الشرطة بالجيزة، مدعيةً تعرضها للطرد والضرب والسرقة من قبل زوجها حسن شاكوس، بالإضافة إلى استيلائه على إيصالات الأمانة وشبكتها.

وأوضحت طارق أنها تأخرت بالإبلاغ عن زوجها على أمل الصلح، إلَّا أنه قرر إنهاء علاقتهما؛ ما دفعها لتحرير محضر في حقة مطالبةً بإثبات الحالة.

كما توجَّهت ريم عبر حسابها في "إنستغرام" مهاجمة شاكوش، وكتبت عبر خاصية "الستوري": "حسبي الله ونعم الوكيل، هو في أي يا جماعة ايه كمية الهبل والتخلف اللي بيتقال ده".

وتكهن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب الانفصال خيانة شاكوش لريم، إذ كتبت الأخيرة عبارة مقتضبة وغامضة، جاء فيها: "حسبي الله ونعم الوكيل فى الزاني".

حسن شاكوش يتهم زوجته بالسحر

بدوره، خرج شاكوش عن صمته وشارك منشور عبر حسابه في "إنستغرام"، أوضح فيه بعض النقاط، وكتب: "مساء الفل عليكم جميعا يمكن القصة دايما ناقصة والبيوت فيها أسرار وإحنا بنخاف على بنات الناس واتربينا على كده، وحق الرد بيقول إن دي لسه مراتي ميصحش أتكلم عنها حتى لو حصل إيه".

وأضاف: "يمكن أهل بيتي وفريق عملي وأقرب الناس ليا أتاذوا من الحوار ده بس بما إنها شاركت جمهوري بشيء جارح بالشكل ده كل اللي أقدر أقولوا الحمد الله على نعمة السكوت والعقل وقت المشكلة الحمد الله على كل شيء".

بعدها خرج من جديد لاتهام زوجته بالسحر، قائلًا: "كان بيتعملي أعمال، كان بيتعملي بوقف الحال، وأبقى يجيلي شلل في الحياة، كان بينعملي أعمال إني أنا أموت نفسي وأنتحر".