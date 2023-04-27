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رضوى الشربيني حول خيانة قادير دوغلو لنسليهان: "ما يملاش عينه الا التراب"

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 27 نيسان / أبريل 2023 - 01:23
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

أبدت الإعلامية رضوى الشربيني رأيها بشان واقعة خيانة النجم التركي قادير دوغلو لزوجته الممثلة التركية نسليهان أتاغول، بعدما رصدته عدسات الكاميرات رفقة إحدى الشابات في شهرة مسائية.

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رضوى الشربيني تعلق على خيانة قادير دوغلو لنسليهان

وشاركت الشربيني مجموعة صور لنسليهان أتاغول عبر حسابها في "فيسبوك"، للإشارة إلى مدى جمالها، مستهجنة فكرة تعرضها للخيانة خاصَّة وأنها تتمتع بجمال أخاذ وملامح ساحرة.

وأرفقت الشربيني الصور، بتعليق، كتبت فيه: "حتى دى اتخانت…صنف ما يملاش عينه الا التراب".

رضوى الشربيني

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أراء الرجال بخيانة قادير دوغلو

وانقسمت أراء رواد مواقع التواصل بين مدافع عن النجم التركي وبين منتقد له، فكتب أحدهم: "وده اكبر دليل انكم صنف اهتمامه الاول والأخير المظهر فقط لا غير حتي لو من جوا سواد".

وأشار آخر إلى أن الشرع حلل للرجل الزواج من أربع نساء، وكتب: "علشان انتو بتزعلو من فطره خلقها ربنا للرجل التعدد فدي النتيجه"، وأضاف آخر مدافعًا عن الرجال ككل: "مش كل الرجالة كدا انتوا مش بتشوفوا غير اللي بيخونوا ويطلقوا بس".

وأضاف آخر أن الرجل الذي يقدم على الخيانة هو ضحية اختطاف من امرأة أخرى، وكتب: "الصراحة حرام واحدة زي دي تتخان بس الرجل لا يخون إنما تخط*فه امرأة مهتمة و بالتالي نحن ضحايا اختطا ف فقط".
 

كلمات دالة:رضوى الشربيني

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