رضوى الشربيني تشبه بأشواريا راي.. وتخطف الأنظار بالأزرق

خطفت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني الأنظار إلى إطلالتها الساحرة في حفل زفاف نجل الإعلامي المصري خيري رمضان.

رضوى الشربيني في زفاف نجل خيري رمضان

وتألقت الشربيني بفستان أزرق سماوي من قماش الترتر البرَّاق، جاء بقصة "السترابلس"، فيما تميَّز بوشاح أزرق من قماش الساتان، التف حول منطقة الصدر لينسدل أرضًا.

وأكملت الشربيني إطلالتها بتسريحة شعر منسدلة على جانبي كتفها، واعتمدت مكياجًا ملفتةً من درجات النود والترابي، فيما تزيَّنت بمجموعة من المجوهرات الناعمة.

رضوى الشربيني تشبه بالنجمة الهندية أشواريا راي

وشبَّه رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشربيني بأميرات عالم ديزني، وتحديدًا "إلسا" ملكة آريندل، التي ترتدي شخصيتها فستانًا أزرق براقًا، وكتب إحداهن: "تجنني كانك اميرة من اميرات ديزني".

من جهة أخرى، رأى البعض أن ملامح الشربيني تتشابه بالنجمة الهندية أشواريا راي، ملكة جمال العالم لسنة 1994، إذ كتبت إحداهن: "اشوريا المصرية"، وأضافت أخرى: "فكرتك ممثلة هنديه بأول صورة🤣 بس طالعه قمر"، وعلَّقت أخرى: "شكلك كده شبه ايشوريا راى بالضبط".



