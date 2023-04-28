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رضوى الشربيني لياسمين عز: (كلام العبيد ده مش بتاعي!)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 28 نيسان / أبريل 2023 - 03:08
رضوى الشربيني و ياسمين عز
رضوى الشربيني و ياسمين عز

البواية-ردت مقدمة البرامج رضوى الشربيني على نسب واحد من أشهر تصريحات مقدمة البرامج ياسمين عز لها.

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و أعادت رضوى الشربيني نشر صورة لأحد المنشورات على موقع (تويتر) ادعى أنها صرحت قائلة: (البيت بفلوس الراجل وتيجي مراته تقوله اقلع الجزمة علشان السجادة.. ده أنا أحط فساتيني الماركات تحت رجله يمشي عليها)، وهذا أحد تصريحات ياسمين عز المثيرة للجدل، لترد رضوى قائلة: (وانا اقول الكلام ده ليه…انا ست عندها كرامه…كلام العبيد ده مش بتاعي!).

 رضوى الشربيني كانت قد صرحت لأحد البرامج الحوارية عن تداول فيديوهاتها التي دائما ما تكون مناصرة للسيدات، وقالت : (معرفش مين صدر إن رضوى الشربيني بتقول للست اضربي الراجل بالنار، أنا دايما بقول للست حبي جوزك وشيلي في عينك ومن 7 سنين ليا تصريحات بقول فيها اتزيني لجوزك ولو جاي من الشغل تعبان وطي صوتك واتكلمي معاه براحة ولو لزم ماية بملح وقادرة تعملي ده اعملي).

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كلمات دالة:رضوى الشربينيياسمين عز

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