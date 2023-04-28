رضوى الشربيني لياسمين عز: (كلام العبيد ده مش بتاعي!)

البواية-ردت مقدمة البرامج رضوى الشربيني على نسب واحد من أشهر تصريحات مقدمة البرامج ياسمين عز لها.

و أعادت رضوى الشربيني نشر صورة لأحد المنشورات على موقع (تويتر) ادعى أنها صرحت قائلة: (البيت بفلوس الراجل وتيجي مراته تقوله اقلع الجزمة علشان السجادة.. ده أنا أحط فساتيني الماركات تحت رجله يمشي عليها)، وهذا أحد تصريحات ياسمين عز المثيرة للجدل، لترد رضوى قائلة: (وانا اقول الكلام ده ليه…انا ست عندها كرامه…كلام العبيد ده مش بتاعي!).

رضوى الشربيني كانت قد صرحت لأحد البرامج الحوارية عن تداول فيديوهاتها التي دائما ما تكون مناصرة للسيدات، وقالت : (معرفش مين صدر إن رضوى الشربيني بتقول للست اضربي الراجل بالنار، أنا دايما بقول للست حبي جوزك وشيلي في عينك ومن 7 سنين ليا تصريحات بقول فيها اتزيني لجوزك ولو جاي من الشغل تعبان وطي صوتك واتكلمي معاه براحة ولو لزم ماية بملح وقادرة تعملي ده اعملي).