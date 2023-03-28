رغم إشادة الجمهور: نادين نسيب نجيم غير راضية عن مسلسلها (و أخيرا)!

البوابة-أبدت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم غضبها من طريقة ظهورها في بعض المشاهد التي عرضت في مسلسلها الجديد (وأخيراً)، والذي ينافس ضمن السباق الرمضاني الحالي 2023.

و قالت نجيم في ردّ على تغريدة تثني على دورها: (كل مشهد الي، مقطوش شي رياكشن، شي كلوز.. يا ريت فيني فرجيكم أكتر.. الواحد بينقهر على شغله، بس الحمد لله).

وفي تأكيد لوجهة نظرها، كررت نجيم موقفها بالقول في تعليق آخر: (هناك الكثير من اللقطات تم رميها)، وأضافت متوجهة الى مغردة: (بتحسّي في تقطيش).

يشار الى أن مسلسل (وأخيرا) من تأليف وإخراج أسامة الناصر، ويعرض عبر منصة (شاهد) خلال شهر رمضان ٢٠٢٣. و يشارك في بطولة المسلسل كل من نادين نسيب نجيم، قصي خولي، منى واصف، عادل كرم، زينة مكي، سعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، ناتاشا خضرو، ماجد روضه، غنوة محمود، فيفيان انطونيوس.