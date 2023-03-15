مشهد قبلة قصي خولي ونادين نجيم في "وأخيرًا" يثير غضب المتابعين

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مشهد وصف بالجريء يجمع النجم السوري قصي خولي والفنانة اللبنانية نادين نجيم في مسلسل " وأخيرا "، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

صي خولي ونادين نجيم يتبادلان القبلات

في اللقطة، التي نشرتها إحدى صفحات السوشال ميديا، بدا أن قصي ونادين يتبادلان القبلات على الشفاه أثناء استلقائهما على السرير؛ ما أثار غضب المتابعين واستهجنوا عرض مثل هذه المشاهد في شهر رمضان، فكتبت إحداهن ساخرة: "كله تمثيل وبالنهاية يطلع الفنان وبيقول اسالوا مادري مين هو اللي سوى المشهد مو انا"، وأضاف آخر: "صاروا يتهاونون بالمشاهد هذي حسبي الله ونعم الوكيل".

من جهة أخرى، داعع البعض عن المشهد، مُشيرين إلى أنهما لم يتبادلا القبلات على الشفاه، بل أن قصي قبل وجنَّة نادين نجيم ليس شفاهها، حيث علَّقت إحداهن: "مو هيك المشهد المشهد بوسه عل خد شفته".

برومو مسلسل وأخيرا

وطرح البرومو الترويجي قبل عدة أيام، وتضمن مشاهد آكشن كثيرة، ولقطات رومانسية تجمع البطلين من أحضان وقبلات ونظرات حب وشغف.



أحداث مسلسل " وأخيرا "

تدور حداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي يتضمن مشاهد آكشن وإثارة، حيث يتناول قصة البطلة "خيال" وهي سيدة مشهورة وقوية، تمتلك ماضِ مخيف تخفيه عمَّن حولها، كي لا يعرفوا الطريقة التي وصلت إلى ما هي عليه.

أبطال مسلسل " وأخيرا "

ويشارك بطولة العمل العديد من النجوم أبرزهم: السيدة منى واصف، وعادل كرم، وزينة مكي، وسعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، وناتاشا خضر، وماجد روضة، وغنوة محمود، وفيفيان انطونيوس وآخرون، وهو من إنتاج صادق الصباح، وإخراج أسامة الناصر.

قناة عرض مسلسل وأخيرا

سيعرض المسلسل على قناة mbc مصر، ومنصة "شاهد" الرقمية.

