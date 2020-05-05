رغم تميزها في دراما رمضان: نهى عابدين تعتزل التمثيل نهائيا!

كشفت الفنانة نهى عابدين، عن رغبتها في اعتزال التمثيل، وذلك من خلال حسابها بموقع (فيسبوك) ، إذ أكدت إنها تفكر في الأمر منذ فترة.

وقالت نهى، في منشورها: (قرار ممكن يكون صح أو غلط، المهم أني بفكر فيه بقالي فترة طويلة ووصلت للقرار اللي هيريحنى، أنا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائي)، حسب موقع مصراوي.

ولم تفصح نهى، عن سبب قرارها المفاجئ، على الرغم من التعليقات التي وردتها على منشور اعتزالها.

نهى عابدين تشارك في رمضان الحالي بمسلسل (أتنين في الصندوق) بطولة حمدي المرغني و مسلسل (ليالينا 80) من بطولة إياد نصار، صابرين و غادة عادل.