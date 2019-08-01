رغم صداقتهما القوية: نيرمين الفقي تتغيب عن عزاء الفيشاوي و تبرر

أثار غياب الفنان نرمين الفقي عن جنازة وعزاء النجم فاروق الفيشاوي، في موجة من التساؤلات عن سر عدم حضورها أي من المراسم، رغم عملها مع الراحل في أكثر من عمل فني، وصداقتهما القوية التي يشهدها الجميع.

و كشفت نرمين الفقي بنفسها عن سبب عدم حضورها عزاء فاروق الفيشاوي، بعد موجة أسئلة انهالت على حسابها على (انستجرام)، فردت على إحدى المتابعات لها كاشفة أنها في إجازة خارج مصر من قبل هذا الخبر الحزين. وكتبت نرمين الفقي عن سبب عدم حضورها عزاء فاروق الفيشاوي قائلة: (لأني للأسف في الخارج قبل معرفتي بالخبر الحرين الله يرحمه ويغفره لانه من اجمل الاصدقاء للاسف بقت عمله نادره)، حسب موقع مجلة ليالينا.

من جهة أخرى، ليست نرمين الفقي فقط هي من أثارت الجدل بغيابها عن عزاء فاروق الفيشاوي، فأيضاً عدم حضور النجم عادل إمام لفت الانتباه، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن مشاكله الصحية منعته من الحضور، لهذا اكتفى بتقديم واجب العزاء لعائلة الفيشاوي عن طريق الهاتف. كما لم يتمكن عادل إمام من تقديم واجب العزاء للفنانة يسرا في والدتها، واكتفى أيضاً بمواساتها من خلال اتصال هاتفي.

