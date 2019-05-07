رغم غيابه دراميا: عادل إمام يهنىء جمهوره بالشهر الفضيل

حرص الفنان عادل إمام، على تهنئة الأمة الإسلامية والعربية بقدوم شهر رمضان الكريم، حسب موقع صدى البلد.

ونشر إمام، صورة له على صفحته الرسمية على موقع (انستجرام)، وعلق قائلًا: (كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعلى الامة الاسلامية باليمن والبركات وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال).

يذكر أن إمام رد بنفسه على اشاعة مرضه التي راجت وسوف يعود لتصوير أحداث مسلسله (فالنتينو) في 2 أيار/ مايو الحالي رغم خروج المسلسل رسميًا من المنافسة في الموسم الرمضاني المقبل.