رغم كل الدلائل: أصالة تنفي خيانة زوجها لها و نيتهما الطلاق

نفت الفنانة السورية أصالة نصري، في تصريح لإحدى المجلات العربية، ما تردد مؤخرًا حول طلاقها من المخرج طارق العريان، إذ صرحت قائلة: (مو صحيحة الخبرية، ومن نشرها ناس فاضيين)، حسب موقع صدى البلد.

جاء ذلك، بعدما نشرت احدى المجلات اللبنانية، قبل يومين خبرًا يفيد بطلاق أصالة من طارق العريان، بسبب خيانة الأخير لها مع فنانة شابة، بحسب ما ورد في المجلة سالفة الذكر، وكذبته الفنانة السورية مؤخرًا.

وكانت، شام (ابنة الفنانة أصالة)، قد نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام فى خاصية الاستورى، جعلت البعض يشك حول انفصال والدتها عن المخرج طارق العريان.

وعلقت شام على الفيديو قائلة: (الراجل اللي بيحسس الست إنّها ملكة هو بيكون ملك... والراجل اللي بيحسس الست إنها غير آمنة وقليلة هو اللي بيكون قليل).