رغم كورونا: مقالب رامز جلال حاضرة في رمضان مع بعض التعديل

لا شيء يمنع الفنان المصري رامز جلال من استفزاز زملائه بمقالبه المُرعبة، ولا حتى فيروس كورنا الذي أرعب العالم برمته.

فقد استطاع رامز انهاء تصوير برنامجه الجديد، والمقرر عرضه في رمضان الشهر المُقبل.

رامز جلال، سجل حلقات برنامجه في مدينة دبي بالإمارات، قبل نحو 10 أيام، و لكن حلقات البرنامج العام الحالي ستكون أقل من 30 حلقة بسبب إلغاء بعض الحلقات بسبب الإجراءات الاحترازية في الإمارات وبعض الدول لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حسب موقع دنيا الوطن.

وعن تفاصيل مقلب العام الحالي، فقد تم الكشف عن أن الفنانة اليمنية أروى هي التي تساعد رامز جلال، في استدراج النجوم لتصوير برنامج حواري في دبي، حيث يحل المشاهير ضيوفًا على أروى وعند توجيه أحد الأسئلة لهم، التي تكون إجابتها عبارة عن الاختيار بين مجموعة من الصور، تكون من ضمن الصور صورة رامز جلال الذي يظهر حينها ويفاجئ الضيف ويبدأ في مضايقته.



