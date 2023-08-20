رقصة هدى حسين في السعودية تتصدر الترند.. شاهد الفيديو

تصدرت الفنانة الكويتية هدى حسين موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بسبب رقصتها الحماسية في نهاية مسرحيتها "الطابق الثاني" في العاصمة السعودية الرياض.

رقصة هدى حسين في السعودية

وانتشرت مقطع فيديو لهدى حسين وهي ترقص على خشبة المسرح مع نجوم العمل على أنغام أغنية "يا سلامي عليكم يا السعودي" للفنان راشد الماجد؛ وذلك في تحية ختامية للجماهير المتواجدة في المسرحية التي حققت نجاحًا كبيرًا.

وظهرت حسين تتمايل على أنغام الموسيقى يمينًا ويسارًا وسط تصفيق الجماهير وتفاعلهم معها.

#هدي_حسين@hudahussain_8

اجمل ترند اليوم بسعوديه اسمك 🥺🦋

جعل ما احد في دنيا يرقص غيرك ☹️🤍 pic.twitter.com/Zf2C2rsTJh — ؛🇸🇦🇱🇧 اٌثٌيٌـرُ ليو (@n3311nk) August 18, 2023

وكتبت إحداهن معربة عن حبها لحسين:"هدى حسين الوحيده الي اتفق الشعب السعودي 🇸🇦كله على حبه لها خلاص صارت بنتنا"، وأضافت أخرى: "اجمل ترند اليوم بسعوديه اسمك..جعل ما احد في دنيا يرقص غيرك".

وفي ذات الحدث، احتفل طاقم المسرحية بعيد ميلاد حسين، الذي صادف الـيوم الموافق 20 أغسطس.

من جهتها، أعربت حسين عن سعادتها بتواجدها في السعودية والنجاح الذي حققته مسرحيتها، وكتبت في تغريدة لها: "شكرا أهل الرياض 🇸🇦 على حضوركم الجميل.. الله لا يحرمني منكم ومن حبكم".



مسرحية "الطابق الثاني"

وتدور أحداث المسرحية في قالب كوميدي مرعب حول امرأة عجةز مخيفة تقطن في مبنى مهجور، ويعيش في ذات الطابق العديد من الجيران.

ويشارك في العمل العديد من الفنانين، من بينهم: هدى حسين، وعبدالعزيز المسلم، ومرام البلوشي، وعبدالله المسلم، وشيماء قمبر، وهي من إخراج عبدالعزيز المسلم.

