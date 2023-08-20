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رقصة هدى حسين في السعودية تتصدر الترند.. شاهد الفيديو

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 20 آب / أغسطس 2023 - 11:39
هدى حسين
هدى حسين

تصدرت الفنانة الكويتية هدى حسين موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بسبب رقصتها الحماسية في نهاية مسرحيتها "الطابق الثاني" في العاصمة السعودية الرياض.

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رقصة هدى حسين في السعودية

وانتشرت مقطع فيديو لهدى حسين وهي ترقص على خشبة المسرح مع نجوم العمل على أنغام أغنية "يا سلامي عليكم يا السعودي" للفنان راشد الماجد؛  وذلك في تحية ختامية للجماهير المتواجدة في المسرحية التي حققت نجاحًا كبيرًا.

وظهرت حسين تتمايل على أنغام الموسيقى يمينًا ويسارًا وسط تصفيق الجماهير وتفاعلهم معها.

وكتبت إحداهن معربة عن حبها لحسين:"هدى حسين الوحيده الي اتفق الشعب السعودي 🇸🇦كله على حبه لها خلاص صارت بنتنا"، وأضافت أخرى: "اجمل ترند اليوم بسعوديه اسمك..جعل ما احد في دنيا يرقص غيرك".

وفي ذات الحدث، احتفل طاقم المسرحية بعيد ميلاد حسين، الذي صادف الـيوم الموافق 20 أغسطس.

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من جهتها، أعربت حسين عن سعادتها بتواجدها في السعودية والنجاح الذي حققته مسرحيتها، وكتبت في تغريدة لها: "شكرا أهل الرياض 🇸🇦 على حضوركم الجميل.. الله لا يحرمني منكم ومن حبكم".
 

هدى حسين

مسرحية "الطابق الثاني"

وتدور أحداث المسرحية في قالب كوميدي مرعب حول امرأة عجةز مخيفة تقطن في مبنى مهجور، ويعيش في ذات الطابق العديد من الجيران.

ويشارك في العمل العديد من الفنانين، من بينهم: هدى حسين، وعبدالعزيز المسلم، ومرام البلوشي، وعبدالله المسلم، وشيماء قمبر، وهي من إخراج عبدالعزيز المسلم.
 

كلمات دالة:هدى حسين

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