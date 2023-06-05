هدى حسين تكشف رأيها بنادين نجيم.. هل نجحت لجمالها أم موهبتها؟

تلقت الفنانة اللبنانية نادين نجيم إشادتين من أهم نجمات الوطن العربي، هدى حسن وميمي جمال، اللواتي أعربن عن حبهن لها وإعجابهن بتمثيلها.

هدى حسين تشيد بـ نادين نجيم

شارك المغني اللبناني جو رعد متابعيه عبر حسابها في "إنستغرام" مقطع فيديو يجمعه بالنجمة العراقية هدى حسين، وسألها حول رأيها بنادين نجيم، وإذا ما ترى أن نجاحها يعود لجمالها ليس لموهبتها.

وردت حسين على السؤال بالإشارة إلى وجود نجمات جميلات إلَّا أنهن لم يحققن نجاحًا في الوسط الفني، مؤكدةً أن الجمال ليس مقياس النجاح، وأضافت: "الشطارة في أنه تكون جميلة وتؤدي الشخصية وتصل للقلب، ونادين من الشخصيات يلي الله وهبها الاثنين الجمال والإحساس".

هدى حسين تشيد بتواضع نادين نجيم

ولفتت حسين إلى أن نادين تتمتع بشخصية متواضعة، فهي دائمًا ما تبادر بتحية الآخرين ومصافحتهم، إذ جمعتهما عدة مواقف أكان ذلك على متن الطائرة أو في أماكن أخرى.

وأعربت الفنانة عن حبها لنجيم، قائلة: "نادين حبيبتي، أحبها وأموت عليها كثير، يمكن ما التقينا كتير ..التقينا بالمناسبات والمهرجانات فنانة راقية وجميلة وموهبة".

كما كشفت حسين أنها تتابع عدة نجمات إلى جانب نادين هن: سيرين عبدالنور وماغي بوغصن.

وعلى الفور، شكرت نادين هدى حسين على لفتتها اللطيفة، وعلَّقت على الفيديو: "شكرًا لذوقك ومحبتك كل الاحترام الك".

ميمي جمال تشيد بـ نادين نجيم

على صعيد آخر، أعربت الفنانة المصرية ميمي جمال عن محبتها لنادين في تصريح لها ببرنامج "ET بالعربي"، وقالت: "بتابع نادين نجيم وبحبها أوي بحبها.. بتعمل الدور من قلبها، بتمثل من قلبها".

وشكرت نادين الفنانة القديرة، معلقة: "لما الكبار بفنن وأخلاقهم بيحكوا.. شكرًا كتير".



