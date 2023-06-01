رقص هدى حسين في "ملح وسمرة" يثير إعجاب متابعيها

تصدرت الفنانة الكويتية هدى حسين موقع التغريدات القصيرة "تويتر"؛ بعد أدائها المبهر والمؤثر في المشهد الذي ظهرت فيه ترقص في حفل زفاف ابنتها ضمن أحداث الحلقة الـ23 من مسلسل "ملح وسمرة".

هدى حسين مشهد الرقص

في المشهد الذي لقي إشادة كبيرة، تكسر هدى حسين القيود التي وضعتها على نفسها منذ الطفولة بعدتحرش خالها بها، إذ امتنعت عن الرقص منذ صغرها، ورفضت ارتداء الملابس القصيرة، ورغم زواجها وإنجابها إلَّا أنها كانت عالقة في مأساتها، لكن مع زواج ابنتها قررت تحرير نفسها بالرقص مجددًا.

وتظره حسين ترقص بعنفوان أمام الجميع غير مكترثة بخوفها المتجذر في الأعماق، مع إعادة بعض المشاهد لها ترقص كطفلة.

رد فعل المتابعين

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المشهد، مشددين على وجوب تكريم حسين في المهرجانات الفنية على هذا العمل المكتمل الأركان، فكتبت إحداهن: "ملح وسمره مسلسل الموسم بلا منازع ناقشت فيه هدى حسين اغلب قضايا ومشاكل المجتمع العنصرية في الشكل واللون والتحرش في الاطفال و الخيانة الزوجيه و التنمر ....الخ في كل حلقه فيه رساله وهدف واضح غير الحوارات والحكم الي فيها ابدعت هدى حسين".

وأضاف آخر: "في الخليج العربي هنالك مؤديين، وهنالك عباقرة من الفن وهم النُدرة والفنانة هدى حسين من عباقرة الفن الخليجي والعربي شخصية فوق كل مقايس الوصف حقيقة، كل سنة نتظر ايش حتقدم لأنها الوحيدة الغير متخبطة بإختياراتها وجميع اعمالها فيها رسائل انسانية سامية وجميلة،وماشاءالله".

#هدي_حسين. في الخليج العربي هنالك مؤديين ،

وهنالك عباقرة من الفن وهم النُدرة والفنانة هدى حسين من عباقرة الفن الخليجي والعربي شخصية فوق كل مقايس الوصف حقيقة

كل سنة نتظر ايش حتقدم لأنها الوحيدة الغير متخبطة بإختياراتها وجميع اعمالها فيها رسائل

انسانية سامية وجميلة،

وماشاءالله pic.twitter.com/thj1zkGsk6 — ساره الأستئثانيه✍🏻🇸🇦 (@SaraOmar511) May 31, 2023

يذكر أن مسلسل "ملح وسمرة" من كتابة د.حمد الرومي، إخراج علي العلي وإنتاج شركة "إيغل فيلمز"، ويضم نخبة من أهم نجوم الدراما الخليجية أبرزهم: هدى حسين، جمال الردهان، سحر حسين، فاطمة الصفي، عبدالله الطراورة، عبدالله البلوشي، آلاء شاكر، نوف سلطان، مشاري المجيبل، سعاد الحسيني، فرح المهدي، منيرة محمد، عبدالله السويد وآخرون.

