رنا الأبيض تعلن طلاقها من زوجها و تنشر وثيقة الخلع

نشرت الفنانة رنا الأبيض عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام) مجموعة من الوثائق التي تثبت أنها انفصلت عن زوجها ردا على بعض الأخبار التي انتشرت بعد أن هنأته بخطوبته على أخرى والتي احتفل بها سرا.

وعلقت رنا الأبيض على الصور: (إلى من يهمه الأمر من أصحاب الصفحات المزورة :هذه ورقة مخالعتي من السيد وائل الدباس بتاريخ 9/9/2019).

أضافت رنا الأبيض: (تعليقًا على إنو مطلقها من زمااااان قال وحطون بالصورة ..فإن كنتم تعلمون فهي مصيبة وإن كنتم لاتعلمون فالمصيبة أكبر ، ومابعرف مين الفاسق فينا ...فهل تبينتو الآن ..بالفعل لاتقل حسبي ونسبي ..قل فعلي وعملي)، حسب موقع دنيا الوطن.

تابعت رنا الأبيض: (بشكر كل مين تعاطف معي بكلمة فيها إنسانيه من عيلتي الكبيره ببلدي من أهلي وناسي وأصدقائي القريب منكم والغريب ومابتمنا حدا يعيش مرارة موقفي وبتمنى للعريسين حياة سعيدة وسامحونا).

والخبر الذي أثار الأمر من جديد، هو أن رنا الأبيض، هنأت زوجها وائل دباس، بمناسبة عقد قرانه على الشابة شيرين عقاد، التي تعتبر خارج الوسط الفني.

وأوضحت رنا، أنها تقدمت بدعوى تفريق ضد زوجها، وذلك بعدما دام زواجهما 13 عاما، كاشفة أنهما لم ينجبا أطفالا لأسباب صحية تتعلق بزوجها وائل دباس.

وأكدت رنا الأبيض، في تصريحات صحفية أنها خلال هذه الأعوام، كانت الزوجة الوفية والصابرة والمحافظة على راحة زوجها، لتفاجأ بأن زوجها ارتبط بغيرها بشكل سري.