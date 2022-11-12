رنا سماحة تفقد طفلها و تخضع لعملية صعبة

نشر الملحن سامر أبوطالب، زوج الفنانة رنا سماحة، صورة لزوجته عبر حسابه على (فيسبوك)، وطالب جمهورها بالدعاء لها..

بدورها كشفت الفنانة رنا سماحة، عن فقدانها لجنينها، ودخولها في وعكة صحية، نُقِلَت على أثرها إلى المستشفى.

و كتبت رنا سماحة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:( البداية من 3 شهور، حمل في الشهر الأول، مصاحب بنزيف حاد، إجهاض واضح وصريح، وبعد أسبوع، وبعد الكشف والسونار؛ البيبي موجود، والنزيف مستمر، وعدَّى الشهر التاني، وبدأنا الشهر الثالث، وفجأة نزيف وتعب، ومن 3 الفجر لـ 9 الصبح بصرخ).

وأضافت رنا سماحة: (الساعة ٨ مساءً، بعد الكشف والسونار؛ قالولي: الطفل متوفي في بطنك، ولازم نعمل عملية حالا.. قولتلهم: طيب نستنى للصبح.. قالوا مستحيل.. ممكن يحصل لك تسمم.. طب أروَّح البيت طيب.. لأ.. هنطلع حالا على المستشفى.. وتمت العملية الحمد لل).

وأكملت منشورها: (3 شهور من التعب المتواصل.. ولله الحمد.. تجربة من أصعب التجارب.. الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل).

وانهت الفنانة قائلة :(شكرًا لكل اللي سأل عليا وحاول يكلمني.. وبعتذر عن عدم الرد.. تعبانة أوي.. سامحوني.. وشكرا على كم الحب ده.. كتَّر ألف خيركم والله).