رهف القحطاني تثير الجدل بفيديو على السرير.. وتعلق: المخرج عاوز هيك

أثارت نجمة السناب شات السعودية رهف القحطاني ضجة كبيرة بسبب نشرها فيديو ارتدت فيه فستان باللون الأحمر مع اللؤلؤ الابيض، وجاءت قصة الفستان جريئة من الاعلى

رهف القحطاني تثير الجدل بوضعياتها

وظهرت القحطاني مستلقية على السرير بوضعيات مثيرة للجدل وقالت معلقة" المخرج عاوز هيك"، وبدت نجمة السناب شات السعودية وهي تحدث الذي قام بالتصوير وقالت له" تبغى بوزات" لتبدأ بعدها بعمل العديد من البوزات في وجهها

وتعرضت القحطاني بسبب هذا الفيديو لهجوم شديد من قبل رواد السوشال ميديا وجاء في التعليقات: " هذي حتى مادزها بقروب خواتي. والله عيب. الحمدالله الذي عافانا فيما أبتلى فيه غير نا. الله يهديها يارب

وفي تعليق اخر: " لا لا يارهف ماهو كذا بتخلين الناس تكرهك الاحترام لابد منه"، وقالت متابعة: " المخرج عايز كده وانا عايزه كده وانا ما بدي شوفتك خساره الشهره على التفاهات الي متلكم"، وفي احد التعليقات: " اسهل طريقه لزيادات المشاهدات

رهف القحطاني تكشف تفاصيل حياتها الخاصة

وكانت القحطاني قد كشفت في وقت سابق عن تفاصيل متعلقة بحياتها الخاصة، حيث اشارت أنها تزوجت في سن صغيرة وانفصلت عن زوجها وانها تملك شقة صغيرة وسيارة من طليقها

كما تحدثت عن جملة "وذ نكهة" سبب شهرتها وقالت إن الموضوع بدأ بطريقة عفوية ودون تخطيط منها وكشفت انها كانت قبل هذا الفيديو تحظى بشهرة قليلة عبر السوشال ميديا وكانت تحرص ان تنشر فيديوهات عفوية

الا ان هذا الفيديو تسبب بشهرة واسعة وكبيرة لها، حيث كانت تطلب مشروبها المفضل واضافت جملة "وذك نكهة فراولة" واكدت انها لم تتوقع ان يتسبب هذا الفيديو بالضحة الكبيرة التي اثيرت عليه

ونفت القحطاني ان يكون الفيديو اعلان للمشروب الشهير الذي طلبته مؤكدة اكثر من مرة ان الفيديو عفوي جدًا

رهف القحطاني وتجربة التمثيل

وكشفت القحطاني في وقت سابق أنها ستخوض تجربة التمثيل في مسلسل عربي سيعرض على ام بي سي وسيضم نخبة من ابرز النجوم العرب وستكون الخليجية الوحيدة بينهم الا انها لك تكشف اي تفاصيل اخرى معبرة عن سعادتها بهذه التجربة



