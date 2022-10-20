رهف القحطاني تدعم شقيق شيرين.. وتسخر من حسام حبيب

وقفت مشهورة "سناب شات" السعودية، رهف القحطاني ، في صف شقيق الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب الذي قرر إرسالها إلى المصحة النفسية من أجل مساعدتها على العلاج من إدمانها المخدرات.

رهف القحطاني تدعم شقيق شيرين عبدالوهاب

وتوجَّهت رهف القحطاني عبر حسابها ونشرت مقطع فيديو لها من داخل السيارة بينما يصدح صوت شيرين في الخلفية وهي تغني أغنيتها "جرح تاني"، وأرفقت الفيديو بتعليق كتبت فيه "كلنا شيرين".

وتحدثت رهف عن االفنان حسام حبيب مُشيرةً إلى أنه يبدو مسكين، وقالت: "ايش ذا، مايبين عليه حسبي الله عليه، يلي يشوفه يقول مسكين".

وأشادت رهف بالخطوة التي اتخذها شقيق شيرين، محمد عبدالوهاب، قائلة: "تبون الصدق؟ وقفة أخوها معها أجدع رجال، يوم ما خلى أخته تتدمر، الأهل شوفتوا كيف الأهل؟ الواحد شو ما صار معاه ما حد يوقف معاه إلا أهله".

وأضافت أن هناك حب يرجع المرأة طفلة بالتعامل الجيد والدلع الذي يقدمه الزوج لها فتعيش في راحة نفسية، وهناك حب يدفع المرأة للدخول في حالة نفسية صعبة ويدفعها للبكاء على الدوام".

وأوضحت رهف إلى أنها لم تصل للمرحلة التي وصلتها شيرين، معربةً عن استغرابها من قدرة الحب على جعل المرأة ضعيفة لهذه الدرجة ولا تفكر، وقالت: "حب شيرين قوي".

واختتمت كلامها بأنها لا تريد الوقوع في الحب إن كان الأمر هكذا.