رهف القحطاني تتعرض لهجوم بعد نشر فيديو تزويج كلبها

أثارت مشهور سناب شات السعودية رهف القحطاني غضب متابعيها واستيائهم من تصرفاتها الأخيرة، لاسيما بعد نشرها مقطع فيديو تحاول فيه تزويج كلبها.

رهف القحطاني تزوِّج كلبها

مؤخرًا، شاركت رهف القحطاني متابعيها مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، للحظة لقاء كلبها بكلبة أخرى، وقالت: "الحين بنزوجه"، ثم تظهر ممسكةً الكلبة بين يديها، بينما كلبها يقفز ذهابًا وإيابًا بانفعال، ويطلق أصوات غريبة دفعتها للضحك.

وبعدها بلحظات، نشرت مقطع فيديو آخر تتحدث فيه مع إحدى صديقاتها، وتخبرها أنها خائفة أن تتأذى الكلبة ووتعرض للألم، قائلة: "أنا أخاف أفكها عليه يضربها أو يعورها أو يوجعها.. ما أدري ويش الإجراء.. هو مبسوط فيها بس خايفة".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في خانة التعليقات، ووصفوا تصويرها مثل هذا المقطع بـ"الوقح"، وطالبوا بتدخل الجهات الأمنية، فعلَّقت إحداهن: "قمه السخافه وللقله الادب بس الشرههه علي اللي عادينك محتواهم".

وأضافت أخرى: "مصخت والله روح صرفوا فلوسكم على بشر بأمس الحاجه لهذي الأموال إلى قاعدين تصرفونها عاَلحيونات اللي ما منها فايده"، وعلَّقت إحداهن "ياقليله الادب زوجتيه يعني له داعي تصورين للهدرجه مافي ادب استغفرالله كل مالك تصوين اتفههه من قبله".

كلب رهف القحطاني يثير الجدل في متاجر الدانوب

والجدير بالإشارة إلى أن كلب رهف القحطاني سبب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وضعته في سلة المشتريات أثناء تسوقها داخل متجر "الدانوب"، وطالب العملاء بتعقيم الفرع ومحاسبة المسؤول الذي سمح بدخول الكلب إلى الفرع.

وعبر عدد من النشطاء عن استنكارهم واستيائم للسماح بدخول الكلب للفرع، لافتين إلى أن الكلاب "نجسة" وتقوم بتلويث المكان الذي تحل فيه، كما وجهوا رسالة لسلسلة "الدانوب" معلنين مقاطعتهم التسوق فيه مرة أخرى.

سلسلة الدانوب تعتذر من عملائها

واعتذرت "الدانوب" من عملائها في بيان، جاء فيه: "نظرًا لما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي لدخول أحد عملاءنا بأحد فروع الدانوب والتسوق برفقة حيوان أليف، نعلن أنه تم مباشرة الحالة من قبل المسؤولين لاتخاذ التدابير اللازمة وتعقيم الفرع وعربات التسوق وهذا وننوه للجميع بأنه لا يسمح بدخول الحيوانات الأليفة أو ما من شأنه المساس بصحة عملائنا".