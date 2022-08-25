كلب رهف القحطاني يثير زوبعة في الدانوب … وحملة تنظيف مكثفة

أعلنت إدارة أسواق الدانوب المركزية في المملكة العربية السعودية حالة "الطوارئ" وبدء عملية التعقيم الشامل في أحد فروعها بعد دخول مشهورة برفقة كلبها ووضعه على عربة التسوق، إذ حامت الشكوك حول رهف القحطاني .

ونشر الحساب الرسمي لأسواق الدانوب على موقع التدوين "تويتر" بيانًا رسميًا بعد تعرضها لانتقادات عارمة بسبب دخول المشهورة أحد أفرعه من أجل شراء بعض المنتجات برفقة كلبها.

ووجهت إدارة أسواق الدانوب في بيانها عملائها وقالت لهم: "نظرًا لما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي لدخول أحد عملاءنا بأحد فروع الدانوب والتسوق برفقة حيوان أليف، نعلن أنه تم مباشرة الحالة من قبل المسؤولين لاتخاذ التدابير اللازمة وتعقيم الفرع وعربات التسوق وهذا وننوه للجميع بأنه لا يسمح بدخول الحيوانات الأليفة أو ما من شأنه المساس بصحة عملائنا".

وفي الوقت الذي لم تكشف إدارة أسواق الدانوب عن اسم العميل/ـة، إلا أن النشطاء على وسائل التواصل ذكروا أن المشهورة رهف القحطاني هي المعنية بهذا البيان وبأن كلبها قد أثار زوبعة في الدانوب وعرضه لانتقادات عارمة.

وأعاد النشطاء تناقل مقطع فيديو كانت قد ظهرت فيه رهف وهي تتسوق برفقة كلبها الذي وضعته أمامها على عربة التسوق في أحد أفرع الدانوب خلال شرائها بعض الحاجيات من الفرع.

وتسبب كلب رهف القحطاني بحالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالبات من عملاء الدانوب بتعقيم الفرع ومحاسبة المسؤول الذي سمح بدخول الكلب إلى الفرع.

وعبر عدد من النشطاء عن استنكارهم واستيائم للسماح بدخول الكلب للفرع، لافتين إلى أن الكلاب "نجسة" وتقوم بتلويث المكان الذي تحل فيه.

ووجه عدد من المواطنين رسالة لسلسلة الدانوب معلنين مقاطعتهم التسوق فيه مرة أخرى.

الدانوب

تم افتتاح سلسلة أسواق مركزية في المملكة العربية السعودية في عام 1987م وهي مملوكة لمجموعة شركات بن داود.

تنتشر أفرع الدانوب في جدة والرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

رهف القحطاني

إحدى مشهورات مواقع التواصل الاجتماعي

عُرفت بالبداية بـ"وذ نكهة"

ولدت في عام 1991 في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية

تعرض عبر حسابها على تطبيق سناب شات مقاطع من حياتها اليومية

تذاكر مهرجان العودة الى الرياض : الأسعار - طريقة الحجز

الأعراس الملكية الأردنية: فستان زفاف الملكة نور الحسين

عُقد ذهبي يثير الشكوك حول علاقة حب تجمع ولي عهد المغرب بابنة ملك إسبانيا