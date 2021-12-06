رهف القحطاني تصحح المعلومات حول عمرها الحقيقي وجنسية والدتها

صححّت مشهورة السناب شات "رهف القحطاني" بعض المعلومات الخاطئة والمتداولة بين الناس حول حياتها الشخصية من عمرها وجنسية والدتها المعروفة.

عمر رهف القحطاني الحقيقي وجنسية والدتها

كشفت رهف القحطاني عم عمرها الحقيقي وعن جنسية والدتها من خلال نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على "سناب شات".

وظهرت رهف في الفيديو وهي تقول: "اللي يقولون أمك سورية هي مو سورية.. أمي سعودية منهم وفيهم.. وعمري الحقيقي 22 والناس تقول معلومات غلط بس عادي اتعودت".

سبب تسمية رهف قحطاني بـ "وذ نكهة"

أطلق على رهف لقب "وذ نكهة" وذلك بسبب الفيديو شاركته عبر حسابها في سناب شات الذي انتشر وهي تطلب مشروب وتقول "أبغاه وذ نكهة الفراولة" حيث علقت هذه الجملة على مسمع الجميع.

وقلّد العديد من صنّاع الكوميديا الخليجية رهف حتى أصبحت تتصدر وسائل التواصل الاجتماعي.

نبذة عن حياة رهف قحطاني

اشتهرت السعودية رهف قحطاني من خلال تطبيق سناب شات حيث كانت تبث فيديوهات يومية تحرص على اضافة الطابع الكوميدي الأمر الذي جذب السعوديين لها.

لم تظهر أي مرة على شاشات التلفاز سوى مرة واحدة في برنامج على أم بي سي حيث تحدّثت عن حياتها اليومية هناك ومعلومات عنها.