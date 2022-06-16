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روان بن حسين بطلة النسخة العربية لمسلسل التجسس Deep State

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 16 حزيران / يونيو 2022 - 12:51
روان بن حسين
روان بن حسين

على خطى مسلسل "سوتس بالعربي" و"أصحاب ولا أعز"، يُقال أنه من المقرر إنتاج نسخة عربية عن مسلسل التجسس البريطاني Deep State قريبًا من بطولة نجوم كويتين بارزين.

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قرر المخرج اللبناني سعيد الماروق إنتاج نسخة عربية عن المسلسل البريطاني Deep State، بعدما منحته شركة إنتاج كويتية الموافقة على بدء التصوير، مٌشيرًا إلى أنه من محبي السلسلة البريطانية التي يوَّد نقله للعالم العربي بمزيد من الحماس والتشويق.

ويُشار أن العمل، المؤلف من ثماني حلقات، سيكون من بطولة الفنان الكويتي بشار الشطي، والفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، والممثل خالد المظفر.

ولم يذكر بعد الاسم الذي سيطلق على العمل، أو موعد عرضه، أو ما إذا سيكون نسخة مطابقة عن النسخة الأجنبية أم لا.

روان بن حسين

أحداث مسلسل Deep State

وتدور أحداث المسلسل الجاسوسي حينما يتم استدعاء الجاسوس السابق "ماكس إيستون" لأداء مهمة جديدة، بعد تقاعده من جهاز الاستخبارات البريطاني من أجل ستعادة حياته، ليكتشف أن هذه الوظيفة قد تعني أنه ليس لديه حياة ليعود إليها.

يحاول "جورج وايت"، رئيس فريق مهمات سرية مشترك بين المخابرات الأمريكية والبريطانية يدعى The Section، إقناع "ماكس" بالعودة للعمل انتقامًا لمقتل ابنه "هاري"، الذي تبع طريقه في عالم التجسس ومات أثناء أداء واجبه، وحينما يرضخ للأمر يجد نفسه وسط حرب مخابرات سرية تهدف الربح من الفوضى التي تعمّ الشرق الأوسط.


آخر أعمال روان بن حسين

 

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تستعد روان بن حسين إطلاق أغنيتها الجديدة "وحدة استثنائية" باللهجة اللبنانية، اليوم في تمام الساعة 8 مساءً، حيث نشرت الفيديو الترويجي للأغنية عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر يوتيوب، وهي من كلمات فادي أسعد، وألحان مصطفى محفوظ.

 

 

كلمات دالة:بشار الشطيروان بن حسيننجومفنdeep state

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