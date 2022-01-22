روان حسين تهدد و تتوعد متحرش بطفلتها ذات العامين!

ردت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين على متابع قام بالتحرش بطفلتها، التي أنجبتها قبل أقل من عامين من خلال تعليق كتبته عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

روان التي تحرص على عدم إظهار وجه طفلتها، قامت مؤخرا بنشر صورتين لها دون إظهار وجهها. لكن فوجئت بمتابع نعتته بـ(متحرش أطفال) يتهمها باستعراض خلفية طفلتها.

و كتب المتابع لروان: (من الحين قمتي تستعرضين فيها بكرا لكبرت بتصير موديل وتستعرض مؤخرتها عزالله تربيتك سافلة ي… ما أقول غير الله يستر على الصغيرة الحمدلله ان امي محتشمة ومسلمة ولا بكرا الصغير بيذكر).

فردت روان :(أطلع حرارتي فيك وفي أمك وانت لدخلت أمك في الموضوع فخلينا نحكي عن أمك مسلمة ومحتشمة وعرفت تربيك وتعلمك هذه الأخلاقيات التي تتكلم عن بنات الناس وأطفالهم بهذه الطريقة).

واضافت:(إذا انت تربيت إنسان متحرش أطفال، إنسان تشوف حتى الطفلة الصغيرة عمرها لم يكمل سنتين فيها إستعراض وفيها إغراء فـ أنت إنسان معاق ومختل في راسك واللي مثلك لازم يحطوهن بالسجن).