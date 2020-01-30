روبي تبدأ تصوير الفيلم السينمائي (حلم سوسن)

بدأت الفنانة روبي تصوير اول مشاهد فيلم (حلم سوسن) أمام الفنان أحمد فهمي تأليف أيمن وتار و أخراج أحمد الجندي، في مدينة الإنتاج الإعلامي، حسب موقع اليوم السابع.

ووقع اختيار القائمين على الفيلم على الفنانين عمرو عبد الجليل ومحمد ثروت، للمشاركة في بطولة الفيلم وجارٍ اختيار باقي الأبطال، كما وضعت الشركة المنتجة ميزانية كبيرة، خاصة أن تصويره سيكون بين مصر وأوروبا.

وكانت آخر أعمال روبي فيلم (حملة فرعون)، والذي عرض في عيد الأضحى الماضي، وشارك في بطولته عمرو سعد، وحمدي الميرغني، سوزان نجم الدين، والممثل العالمي مايك تايسون، وعدد كبيررمن ضيوف الشرف، من إخراج رؤوف عبد العزيز.