روبي تتعرض للهجوم بعد حفلها الغنائي الأخير.."بيعملوا كل حاجة عشان الفلوش ما شبعتوش"

أثار ظهور الفنانة المصرية روبي في إحدى الحفلات الغنائية المزدحمة موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن الحفل يحوي العشرات من الجمهور الذين لم يبالوا باجراءات التباعد الاجتماعي التي تفرضها جائحة كورونا.

انتشر مقطع فيديو للفنانة الاستعراضية روبي وهي تغني وترقص على خشبة مسرح إحدى الحفلات في مصر التي أقيمت مؤخرًا، بينما تجمهر حولها عشرات الشباب دون ارتداء كمامات.



وعلى الفور انهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم إزاء عدم اكتراث روبي ما يجري في البلاد مستنكرين فعلتها وإهمال الجماهير لإجراءات الوقاية، فكتب أحدهم مُعلقًا: "ايه دا مش ممنوع التجمعات ولا هي ع الغلابة بس".

وكتب آخر: "بيعملوا كل حاجة عشان الفلوش ما شبعتوش"

بينما استنكر آخرون إقامتها لحفل غنائي في رمضان، فعلق أحدهم غاضبًا: "يجماعه احنا فى رمضان فوقوا بقى فوقوا".

وكتبت إحداهن: "كفاية قرف مشبعتوش فساد اعوذ بالله".

